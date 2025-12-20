सन्मानाची वागणूक हीच स्त्रीमुक्ती!
खासदार सुप्रिया सुळे; स्त्रीमुक्ती परिषदेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महिलांना अधिकार मिळाले, मात्र त्यात हस्तक्षेप थांबलेला नाही. हुंडाबळी, असुरक्षित वातावरण निवळलेले नाही. शाळा, घरांतून स्त्रीला सन्मानाची वागणूक मिळेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने स्त्रीची मुक्ती होईल, असे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. स्त्रीमुक्ती परिषदेचे उद्घाटन आज सुळे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी त्या बाेलत हाेत्या.
स्त्रीमुक्ती चळवळीला ५० वर्षे पूर्ण होत असून, यानिमित्ताने यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आज सकाळी तीनदिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले हाेते. या परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून ॲड. इंदिरा जयसिंग, डाॅ. सईदा हमीद, महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेच्या अध्यक्ष शारदा साठे, डाॅ. छाया दातार, डाॅ. प्रज्ञा दया पवार, ॲड. निशा शिऊरकर, डाॅ. चयनिका शहा, लता भिसे-सोनावणे, हसीना खान, अमोल केरकर, सुनीता बागल, शुभदा देशमुख, संगीता जोशी आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतून ८००हून अधिक सर्व समाज घटकांतील महिला प्रतिनिधी, ट्रान्सजेंडर आणि सुमारे ९२ स्त्रीमुक्ती संघटनांनी या परिषदेत सहभाग घेतला होता.
खासदार सुळे म्हणाल्या, की स्त्री-पुरुष समानतेच्या वातावरणातच माझे पालनपाेषण झाले. राजकारणात स्त्रिया माेठ्या प्रमाणात येत आहेत. त्या सरपंच बनल्या तरी कारभार मात्र त्यांचे पती पाहतात. त्यामुळे स्त्रीला सन्मानाची वागणूक मिळेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने स्त्रीची मुक्ती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राेजगार हमीवर परिणाम गंभीर!
केंद्र सरकारने नुकतेच जीरामजी विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. त्याबाबत सुळे म्हणाल्या, की रोजगार हमी योजनेवर जो परिणाम होईल तो चिंताजनक आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही समस्या अद्याप कायम आहे. होऊ घातलेले अणुकरार ही भविष्यातील सर्वात मोठी समस्या असेल. याचे कितपत गंभीर परिणाम होतील याचा सर्वांनी आतापासूनच डोळसपणे विचार करणे गरजेचे आहे.
