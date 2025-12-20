पालघरमधील वाडा आणि पालघरच्या एका प्रभागात ७२ टक्के मतदान
पालघरमध्ये ७०.७४, वाड्यात ७८.७१ टक्के मतदान
पालघर, ता. २० ः पालघरमधील वाडा नगर पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक १२ आणि पालघर नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १ ब साठी सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली. दोन्हीही प्रभाग मिळून संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सरासरी ७२.१४ टक्के मतदान झाले. पालघरमध्ये ७०.७४ टक्के तर वाड्यात ७८.७१ टक्के मतदान झाल्याची नोंद निवडणूक विभागाने केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या दोन प्रभागांची निवडणूक शनिवारी घेण्यात आली. वाड्यामध्ये तीन उमेदवारांसाठी मतदान झाले. पालघरमध्ये चार उमेदवारांसाठी मतदान होणार होते; मात्र एका उमेदवाराने शिवसेनेला समर्थन दिल्याने येथे तीन उमेदवारांमध्ये खरी लढत राहिली.
७.३० ते ३.३० वाजेपर्यंतच्या सत्रात एकूण ५६.४८ टक्के मतदान झाले. एकूण ३४५६ मतदारांपैकी पहिल्या दोन तासांत १९५२ मतदारांनी मतदान केले. मतदान केलेल्यांमध्ये ९६० पुरुष तर ९९१ महिला मतदार आहेत. एकाच प्रभागात मतदान असल्याने नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांनी आपली ताकद या प्रभागामध्ये पणाला लावली. तर मतदानाच्या दिवशी सकाळपासून सर्वच जण पोलिंग बूथ वर मतदारांना मतदान केंद्राच्या ठिकाणी नेण्यासाठी लगबग करत होते. मतदान केंद्राबाहेर सर्वच प्रमुख पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. पालघरमधील प्रभाग क्रमांक १ ब हा प्रभाग संवेदनशील असल्याने येथे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा ठेवण्यात आला होता.
