स्थगित पाच प्रभागांत मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; टक्केवारी ५५ च्या पुढे जाण्याचा अंदाज!
बदलापूरमध्ये ५५ टक्के
पालिकेच्या पाच प्रभागांसाठी मतदान
बदलापूर, ता. २० (बातमीदार) ः कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या पाच प्रभागांमध्ये शांततेत मतदान झाले. या मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अंदाजानुसार या पाचही प्रभागांमध्ये ५५ टक्क्यांपर्यंत मतदान होईल, असे चिन्ह नव्हते. यापूर्वी २ डिसेंबरला पालिकेच्या ४९ जागांसाठी मतदान निश्चित झाले होते. मात्र सहा प्रभागांची निवडणूक स्थगित करून ती २० डिसेंबरला घेण्यात आली. यापैकी एका प्रभागात बिनविरोध जागा ठरल्याने उर्वरित पाच प्रभागांमध्येच आज मतदान झाले.
सकाळच्या वेळेत कडाक्याच्या थंडीमुळे मतदार घराबाहेर न पडल्याने मतदानाचा वेग संथ राहिला. त्यामुळे एकूण मतदान कमी राहील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र सकाळी १० वाजल्यानंतर चित्र बदलले आणि मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रांकडे धाव घेतली. परिणामी दुपारनंतर मतदानाचा टक्का झपाट्याने वाढत गेला. प्रशासनाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार पाचही प्रभागांमध्ये मिळून सुमारे ५५ टक्के मतदान झाले. हा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा अधिक समाधानकारक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
---
ईव्हीएम बिघाडाच्या किरकोळ घटना
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक ५ ‘ब’मधील बेलवली परिसरातील दोन मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन अर्धा तास बंद पडल्याची घटना घडली. यामुळे काही काळ मतदारांचा हिरमोड झाला. मात्र निवडणूक आयोगाने तातडीने नवीन मशीन उपलब्ध करून दिल्याने मतदान सुरळीत सुरू झाले. तसेच प्रभाग क्रमांक १५ ‘ब’मधील कात्रप येथील एका मतदान केंद्रावरही तांत्रिक बिघाडामुळे अर्धा तास मतदान रखडले होते. या अपवादात्मक घटना वगळता उर्वरित सर्व ठिकाणी कोणताही वादविवाद न होता मतदान शांततेत झाले. २ डिसेंबर आणि आजच्या मतदानानंतर कोणता पक्ष आघाडी घेणार, सत्तेचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार आणि नगराध्यक्षपदी कोण विराजमान होणार, याची उत्तरे रविवारी दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहेत.
