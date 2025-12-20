भाजप उमेदवाराच्या घरी भरारी पथकाचा छापा
अंबरनाथ, ता. २० (बातमीदार) ः नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाले. एका बाजूला भाजप उमेदवाराच्या घरावर पडलेला छापा, तर दुसरीकडे गर्दीवर झालेला लाठीमार आणि ईव्हीएममधील बिघाड यामुळे दिवसभर शहरात कमालीचा तणाव निर्माण झाला होता. दुपारच्या सुमारास भाजप उमेदवार रूपाली लठ्ठे यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम असल्याची माहिती समोर आली. या माहितीच्या आधारे निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने तातडीने धाड टाकत काही रक्कम ताब्यात घेतली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, रूपाली लठ्ठे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. विरोधकांच्या पायाखालची जमीन सरकल्याने मला फसवण्यासाठी हा खोटा डाव रचला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
