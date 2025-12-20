आमदार पराग शहांची रिक्षाचालकाला मारहाण
आमदार पराग शहांची
रिक्षाचालकाला मारहाण
व्हिडिओ व्हायरल; विराेधकांची टीका
घाटकोपर, ता. २० (बातमीदार) : घाटकोपर पूर्वेतील बेकायदा फेरीवाले आणि वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध आमदार पराग शहा यांनी आंदोलन छेडले आहे. आंदाेलनादरम्यान आमदार शहा यांनी महात्मा गांधी मार्गावरून विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एका रिक्षाचालकाच्या कानशिलात लगावल्याचा व्हिडिओ आज व्हायरल झाला. या व्हिडिओवरून तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यावर शहा यांनी काही जण या व्हिडिओद्वारे आपली बदनामी करीत असल्याचे म्हटले आहे.
सामान्य जनता अनेक दिवसांपासून त्रस्त आहे. यासंदर्भात पालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करूनदेखील काहीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे जागरूक नागरिकांसह रस्त्यावर उतरून मुजोर रिक्षाचालकांविरोधात कारवाई करण्याची आम्ही मागणी केली. बेकायदा फेरीवाल्यांनी रस्ते अडवले आहेत. त्याविराेधात आम्ही आवाज उठवला आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना काही लोक राजकारण करून या व्हिडिओच्या माध्यमातून बदनामी करीत आहेत. यापुढे मुजोरी चालणार नाही. सामान्य जनतेला त्रास देणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई होणार, असा इशारा समाजमाध्यमावर पोस्ट करून आमदार शहा यांनी दिला आहे.
-----
वाहतुकीचे नियम ताेडले म्हणून आमदार पराग शहा यांनी रिक्षाचालकाला मारहाण केली. गृहमंत्री त्यांचाच असल्याने भाजपचे आमदार कायदा हातात घेत आहेत. भाजप मोठे उद्योगपती, कंत्राटदारांसाठी ‘रेड कार्पेट’ घालते, तर गरीब, कष्टकरी जनतेला मारहाण करीत आहे.
- वर्षा गायकवाड, अध्यक्ष, मुंबई काॅँग्रेस
------------------
गरीब रिक्षाचालकाला मारहाण करणे लोकप्रतिनिधीला शोभते का? त्याची चूक असली तरी त्याला समज देता आली असती. संविधानाला, नियमांना पायदळी तुडवणारे हे कृत्य आहे. गोरगरिबांच्या कष्टाने हे शहर उभे राहिले आहे.
- सुरेश पाटील, विभागप्रमुख, शिवसेना ठाकरे गट
