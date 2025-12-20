अंबरनाथ मतदान
अंबरनाथमध्ये ५४.५५ टक्के मतदान
अंबरनाथ ता. २० (वार्ताहर) ः नगर परिषदेसाठी शनिवारी मतदान झाले. सकाळी ७.३० वाजल्यापासून सुरू झालेल्या मतदान प्रक्रियेला मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ४३.१६ टक्के मतदान झाले होते; मात्र संध्याकाळी उशिरापर्यंत सुरू राहिलेल्या मतदानामुळे अखेर एकूण ५४.५५ टक्के मतदान झाले.
दुपारी साडेतीनपर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार या निवडणुकीत पुरुष ५७,३३३, महिला ५२,५०५ आणि इतर चार अशा एकूण १,०९,८४२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २०१५ नंतर ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असून, २०२०मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर कोरोना महामारीमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली होती. सलग पाच वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर अखेर अंबरनाथकरांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली.
या निवडणुकीत २९ पॅनेलमधील ५९ नगरसेवक पदांसाठी २५९ उमेदवार रिंगणात उतरले होते; मात्र सर्वाधिक लक्ष वेधले ते थेट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीने. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या या पदासाठी आठ उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केली असून, शिवसेनेच्या मनीषा वाळेकर आणि भाजपच्या तेजश्री करंजुले यांच्यात प्रमुख लढत रंगली.
१९९५ पासून सत्तेत एकत्र असलेले शिवसेना आणि भाजप हे दोन मित्रपक्ष यंदा प्रथमच स्वतंत्रपणे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ सत्तेची नव्हे, तर दोन्ही पक्षांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची लढाई ठरली आहे. मूळ २ डिसेंबरची निवडणूक तारीख बदलून २० डिसेंबर करण्यात आल्याने प्रचाराच्या नियोजनावर परिणाम झाला असला, तरी १० वर्षांनंतर मिळालेल्या या संधीचा लाभ घेत मतदारांनी मोठ्या उत्साहात मतदान केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.