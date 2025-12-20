शहरी परिवर्तन आणि आर्थिक विकासासाठी रिअल इस्टेट आधारस्तंभ : अमित शहा
देशाच्या आर्थिक विकासात
रिअल इस्टेटची भूमिका महत्त्वाची!
गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. २० : भारतातील शहरी परिवर्तन आणि आर्थिक विकासासाठी रिअल इस्टेट प्रमुख आधारस्तंभ आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. ते क्रेडाई राष्ट्रीय परिषद २०२५च्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. या वेळी क्रेडाईच्या इकोलॉजिकल रिफॉरेस्टेशन अँड रिस्टोरेशन (पर्यावरणवादी वनीकरण व पुनरुज्जीवन) या उपक्रमाचे शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या उपक्रमांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील २५ गावांतील नऊ हजार एकर जमिनीवर वनीकरण केले जाणार आहे.
भारतातील शहरी परिवर्तन आणि आर्थिक विकासासाठी रिअल इस्टेट प्रमुख आधारस्तंभ आहे. भारत शहरी विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना विकसकांनी प्रत्येक प्रकल्पामध्ये वृक्षारोपण, शाश्वतता, कौशल्य विकास आणि किफायतशीर गृहनिर्माणचा अवलंब केला पाहिजे, असे आवाहन शहा यांनी केले. दरम्यान, गृहनिर्माण, व्यावसायिक पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि शहर विकासाच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट महत्त्वाची भूमिका बजावते. ‘विकसित भारत @२०४७’अंतर्गत विकासासोबत पर्यावरण संवर्धनालाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी व्यक्त केले.
