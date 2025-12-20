२६ व्या मजल्यावर आग
ठाण्यात २६व्या मजल्यावर आग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : नौपाडा, भास्कर कॉलनी येथील गिरीराज सोसायटीच्या २६व्या मजल्यावरील एका खोलीच्या शय्यागृहामध्ये आग लागल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र त्या शय्यागृहामधील फॅन, एसी युनिट, कपाट, बेड, कागदपत्रे आणि इतर साहित्य जळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, अशी माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.
गिरीराज सोसायटीत आग लागल्याची माहिती रोहित परडळे यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. तातडीने घटनास्थळी नौपाडा पोलिस, ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कर्मचाऱ्यांसह अग्निशमन दलाच्या जवानांनी धाव घेतली. तातडीने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्या आगीवर शर्थीचे प्रयत्न करून अर्ध्या तासात नियंत्रण मिळवले. ३० मजली असलेल्या सोसायटीच्या २६व्या मजल्यावर मिलिंद देसाई हे राहत असून, त्यांच्या घराच्या बेडरूममध्ये आग लागली होती. यामध्ये त्या बेडरूममधील फॅन, एसी युनिट, कपाट, बेड, कागदपत्रे व इतर साहित्य जळून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
