महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष होणार तीव्र!
वाशी, ता. २३ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पक्षप्रवेश, शक्तिप्रदर्शन आणि अंतर्गत गणिते यामुळे निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, तसेच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातील अनेक माजी नगरसेवकांनी शिवसेना शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याने स्थानिक राजकारणाची समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत. यामुळे आगामी निवडणुकीत महापौरपदासाठी थेट लढत ही शिवसेना आणि भाजप यांच्यातच होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिवसेना शिंदेसेनेने अलीकडच्या काळात केलेले पक्षप्रवेश हे केवळ संख्याबळापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे निवडणुकीसाठीची ठोस रणनीती असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. ऐरोली येथे झालेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांच्यासह दोन माजी नगरसेवकांनी पक्षप्रवेश केल्याने या पक्षाची ताकद अधिक वाढली आहे. या प्रवेशामुळे शिवसेनेकडे आता ५४ माजी नगरसेवकांची फौज उभी राहिली आहे. विशेष बाब म्हणजे भाजपकडेदेखील सध्या ५४ माजी नगरसेवकांची संख्या आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष जवळपास समान बळावर असून, सत्तेसाठीची चुरस अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. नवी मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी ५६ नगरसेवकांचा जादुई आकडा गाठणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदेसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे किमान ६० नगरसेवक निवडून आणण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून नवी मुंबई महापालिकेवर गणेश नाईक यांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्या एकहाती सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी शिवसेना शिंदेसेना सज्ज झाली असून, संघटनात्मक बांधणी, इच्छुक उमेदवारांच्या चाचपण्या आणि प्रभागनिहाय रणनीती आखली आहे. भाजपकडूनही कोणतीही ढिलाई न ठेवता बूथ पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात आहे.
एकूणच नवी मुंबई महापालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक न राहता, राज्यातील सत्ता समीकरणावर प्रभाव टाकणारी प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. येत्या काही दिवसांत होणारे आणखी पक्षप्रवेश, जागावाटपाचे निर्णय आणि महायुतीबाबतची भूमिका यामुळे या निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
मतदारराजामध्ये उत्सुकता
महायुती असो वा नसो, दोन्ही पक्षांकडून पालिकेवर आपलाच झेंडा फडकवण्याची तयारी सुरू आहे. महापौरपद कोणाच्या वाट्याला येणार, सत्ता कोणाच्या हाती जाणार आणि नवी मुंबईच्या विकासाची सूत्रे कोण सांभाळणार, याबाबत शहरातील नागरिकांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे.
