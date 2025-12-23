कल्याण डोंबिवलीत राष्ट्रवादीला हव्यात २०% जागा
कल्याण डोंबिवलीत राष्ट्रवादीला हव्यात २० टक्के जागा
कल्याण, ता. २३ (बातमीदार) : महानगरपालिका निवडणूक महायुतीत की स्वतंत्र लढायची असा पेच शिवसेनेसह भाजपला पडला असून दोन्ही पक्ष आपापल्या परीने चाचपणी करीत आहेत. मात्र, ही निवडणूक महायुतीत पार पडणार असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घटकपक्ष या नात्याने कमीतकमी २० टक्के जागांसाठी आग्रही असणार आहे. नुकत्याच झालेल्या एका पक्ष प्रवेशात बोलताना पक्षाचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक पॅनल पद्धतीने होणार असून १२२ जागांसाठी ३१ पॅनल बनविण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीने केलेल्या मागणीप्रमाणे जवळपास २४ जागा म्हणजेच सहा पॅनल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला सोडून उर्वरित २५ पॅनल शिवसेना भाजप आपसात वाटून घेणार का? हा निर्णय महायुतीच्या जागावाटप प्रक्रियेत घेतला जाणार आहे. तर, दोन्ही पक्षांत सुरू असलेले पक्षप्रवेश व इच्छूकांची झालेली गर्दी पाहता निवडणूक महायुतीत की स्वतंत्र हाच तिढा अजून सुटलेला दिसत नाही. दरम्यान,
२०१५ साली झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मात्र दोनच नगरसेवक निवडून आले होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला २० टक्के जागा मिळणे देखील कठीणच मानले जाते. मात्र, आम्ही या जागा केवळ निवडून येण्याची खात्री असलेल्या सक्षम उमेदवारांनाच देणार असल्याचे जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
