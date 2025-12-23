लल्लूभाई रुग्णालयही सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर
मुंबई, ता. २३ : पालिकेने नव्याने बांधकाम केलेल्या रुग्णालयांना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर देण्याविरोधात असणारा संताप अजूनही तीव्र आहे. त्यातच आता पालिकेने मानखुर्दमधील लल्लूभाई कंपाउंड रुग्णालय सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा जारी केली आहे.
पीपीपीच्या सलग प्रस्तावांमुळे पालिकेला स्वतःची रुग्णालये चालवण्यात स्वारस्य नाही, असा भ्रम निर्माण झाला आहे. पालिकेने प्रथम बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयासाठी पीपीपी तत्त्वावर निविदा जारी केली, ज्यामुळे स्थानिक नेत्यांकडून जनआक्रोश निर्माण झाला, त्यानंतर पालिकेने पीपीपी मॉडेलवर माघार घेतली होती. दरम्यान, काही महिन्यांनंतर, गोवंडी शताब्दी रुग्णालयासाठी पीपीपी तत्त्वावर निविदा जारी करण्यात आली. यालाही स्थानिक रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींकडून तीव्र विरोध झाला. बऱ्याच संघर्षानंतर, मानखुर्दच्या लोकांना अखेर या परिसरात एक रुग्णालय मिळाले आहे. खरं तर, मानखुर्दमधील पुनर्वसित रहिवाशांसाठी आरोग्यसेवेचा अभाव बराच काळ होता. पण, आता हे रुग्णालयदेखील पीपीपी तत्त्वावर दिले जात असल्याने प्रश्न विचारले जात आहेत.
एमएमआरडीएने यावर्षी ४१० खाटांचे रुग्णालय बांधले आणि व्यवस्थापनासाठी ते पालिकेकडे सोपवले, परंतु ते स्वतः चालवण्याऐवजी, पालिका ते खासगी कंपन्यांना सोपवत आहे. हे रुग्णालय भव्य आणि नऊ मजली आहे, ज्यामध्ये तीन विंग आहेत, त्यापैकी एक कर्मचारी वसाहत आहे.
यासंदर्भात, स्थानिक आमदार अबू आझमी यांनी सांगितले की, पालिका आपल्या जबाबदाऱ्या टाळू शकत नाही. गरीब रुग्णांना पीपीपीद्वारे उपचार मिळतील का, असा प्रश्न आहे. रुग्णालयांच्या खासगीकरणाला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. पालिकेने स्वतःची रुग्णालये चालवणे मुंबईकरांच्या हिताचे आहे. दरम्यान, पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा यांना संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
३० डिसेंबरला बैठक
पालिकेच्या मुख्य वैद्यकीय कार्यालयातील एका सूत्राने सांगितले की, ३० तारखेला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अट अशी आहे की, रुग्णालय पीपीपी तत्त्वावर १५ वर्षांसाठी भाड्याने घ्यावे लागेल आणि त्यानंतर अतिरिक्त १५ वर्षे भाड्याने द्यावे.
