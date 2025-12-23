अंधेरी पूर्वमध्ये उघड्या मॅनहोलमुळे अपघाताचा धोका वाढला
जोगेश्वरी, ता. २३ (बातमीदार) : अंधेरी पूर्व येथील अंधेरी पोलिस ठाणेसमोरील रस्ता तसेच अंधेरी मेट्रो ब्रिजखालील मुख्य रस्त्यावर भूमिगत गटारावरील (मॅनहोल) झाकण तुटून पडल्याने परिसरात गंभीर धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय पदपथालगत उघडे मॅनहोल व काँक्रीटचे तुटलेले स्लॅब पडलेले असल्याने अपघाताचा धोका अधिकच वाढला आहे.
या ठिकाणालगतच अंधेरी रेल्वे स्थानक असून, स्थानकातून बाहेर पडल्यानंतर मुख्य रस्त्यावर जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक या मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे या रस्त्यावर दिवसरात्र पादचारी, प्रवासी तसेच वाहनांची सतत वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत उघडे मॅनहोल व तुटलेले स्लॅब नागरिकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण करत आहेत. विशेष म्हणजे, जवळच अंधेरी पोलीस स्टेशन तसेच काही अंतरावर के/पूर्व विभागाचे महापालिकेचे कार्यालय असतानाही या धोकादायक मॅनहोलकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
तरी महापालिकेच्या संबंधित के/पूर्व विभागाने तसेच रस्ते विभागाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन भूमिगत गटाराची दुरुस्ती करावी, त्यावर नवीन झाकण बसवावे आणि आजूबाजूला पडलेले काँक्रीटचे तुटलेले स्लॅब हटवून परिसर सुरक्षित व स्वच्छ करावा, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
