मालाडमध्ये ‘आप’चे रणशिंग; मालवणीत दोन उमेदवारांची घोषणा
मालाड, ता. २३ (बातमीदार) : मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मालाड पश्चिमेकडील मालवणी परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आम आदमी पार्टीने (आप) आक्रमक भूमिका घेत वॉर्ड क्रमांक ३४ आणि ४८ साठी आपल्या उमेदवारांची अधिकृत घोषणा करत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. प्रस्थापित पक्षांपूर्वीच उमेदवार जाहीर करून ‘आप’ने प्रचारात आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
या दोन्ही वॉर्डांसाठी ‘आप’ने शिक्षण व समाजसेवेच्या क्षेत्रात कार्यरत उमेदवारांना संधी दिली आहे. वॉर्ड क्रमांक ४८ मधून प्रसिद्ध मुख्याध्यापिका लारझी वर्गिस, तर वॉर्ड क्रमांक ३४ मधून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अब्राह्म थॉमस यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवारी घोषित होताच दोन्ही उमेदवारांनी प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात केली आहे. घरोघरी भेटी, मतदारांशी थेट संवाद तसेच छोट्या बैठकींच्या माध्यमातून पक्षाचा अजेंडा मांडण्यात येत आहे. प्रचाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच ‘आप’ने स्थानिक पातळीवर चांगली पकड निर्माण केल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, मालवणीतील हे दोन्ही वॉर्ड सध्या काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. मात्र, काँग्रेस तसेच भाजपकडून अद्याप उमेदवारांची घोषणा झालेली नाही. अंतर्गत गटबाजी व संभाव्य बंडखोरी टाळण्यासाठी दोन्ही पक्ष सावध भूमिका घेत असल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत ‘आप’च्या या आक्रमक पावलामुळे काँग्रेस व भाजपसमोर तगडे आव्हान उभे राहिले आहे. स्वच्छ प्रतिमा असलेले उमेदवार आणि लवकर सुरू झालेला प्रचार यामुळे मालवणीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आगामी निवडणुकीत मालाड पश्चिममधील लढत अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
