भूसुरूंगामुळे जीवाला घोर
भूसुरुंगामुळे जीवाला घोर
मुसारणे ग्रामस्थ दगड खाणींमुळे दहशतीत
वाडा, ता. २३ (बातमीदार)ः तालुक्यातील मुसारणे गाव बेकायदा दगड खाणींमुळे चर्चेत आहे. येथील दगड खाणींमधील भूसुरुंग स्फोटातील दगड रहिवासी भागात पडत असल्याने ग्रामस्थांच्या जीवाला धोका वाढला आहे.
मुसारणे गावाच्या हद्दीत अनेक दगड खाणी, क्रशर मशीन आहेत. या दगड खाणीत बोअर ब्लास्ट केले जातात. या स्फोटांमध्ये उडणारे दगड पष्टे पाडा येथील रहिवासी भागात पडतात. अलीकडेच एका दगड खाणीतील भूसुरुंगाच्या स्फोटानंतर एक भला मोठा दगड थेट येथील कल्पना कोलेकर यांच्या घराच्या अंगणात येऊन पडला. अचानक झालेल्या प्रचंड आवाजामुळे परिसरात खळबळ उडाली. या घटनेत जीवितहानी टळली असली तरी, मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारच्या घटना वारंवार होत आहेत. दगड खाणींमधील स्फोटांमुळे घरांना तडे गेले आहेत, तर सततच्या आवाजामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कायम भीतीत जगतो, अशी अवस्था स्थानिकांची झाली केली.
---------------------------------
संतापाचे वातावरण
रहिवासी भागाच्या इतक्या जवळ दगड खाणींना परवानगी कशी देण्यात आली, महसूल विभाग व स्थानिक प्रशासनाने परवानगी देताना कोणते निकष लावले, सुरक्षित अंतर, पर्यावरणीय नियम तसेच नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेचा विचार झाला होता का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणामुळे मुसारणे गावात संतापाचे वातावरण असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
-------------------------
मुसारणे, डोंगस्ते हा खदाण पट्टा आहे. खदाणींची परवानगी वरिष्ठ पातळीवरून दिली जाते. खदाण वस्तीपासून २०० मीटर अंतरावर असेल, तर अशा तक्रारी निरर्थक ठरतात. मंडळ अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेतली जाईल.
- भाऊसाहेब अंधारे, तहसीलदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.