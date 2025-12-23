बेलापूरमध्ये लवकरच कला क्रीडा महोत्सव
बेलापूरमध्ये लवकरच कला-क्रीडा महोत्सव
तुर्भे, ता २२ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील श्री गोवर्धनी सार्वजनिक सेवा संस्था व सिडकोच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नवी मुंबई सांस्कृतिक कला क्रीडा महोत्सव -२०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव १७ ते २५ जानेवारीदरम्यान ठेवण्यात आला आहे.
सीबीडी येथील ‘सुनील गावसकर मैदानात’ हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. महिलांच्या हळदी-कुंकू समारंभाने या महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. महिला व विद्याथ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना आपली कला सादर करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने संस्थेच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. नवी मुंबईतील हजारो महिला या निमित्ताने एकत्र येऊन आपली कला सादर करतात, अशी माहिती आयोजक आमदार मंदा म्हात्रे यांनी दिली.
या महोत्सवात विविध समाज प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांबरोबरच संस्कृतीदर्शक चित्र प्रदर्शन, खाद्यसंस्कृती, भव्य फनफेअर हे खास आकर्षण ठरणार आहे.
