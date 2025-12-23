वातावरणपूरक भात वाण निर्मितीमुळे पोषणसुरक्षेला बळकटी: कुलगुरू डॉ. संजय भावे
कर्जत, ता. २३ (बातमीदार) ः प्रादेशिक कृषी संशोधन केंद्र, कर्जत येथे नव्याने सुरू होत असलेल्या गतिमान भात पैदास तंत्रज्ञान प्रकल्पामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेसह नागरिकांच्या पोषणसुरक्षेला मोठे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांनी व्यक्त केला. संशोधन केंद्राच्या विविध प्रक्षेत्रे व प्रयोगशाळांना भेट देऊन शास्त्रज्ञांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
कुलगुरू डॉ. भावे यांनी या वेळी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध संशोधन प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वातावरणपूरक, उच्च उत्पादनक्षम व पोषणमूल्यांनी समृद्ध भात वाणांची निर्मिती अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा संशोधनामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच देशाची अन्नधान्य साठवण क्षमता अधिक सक्षम होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. संशोधन केंद्र जागतिक दर्जाचे बनविण्यासाठी आवश्यक निधी व तांत्रिक मनुष्यबळ वेळेवर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही कुलगुरूंनी शास्त्रज्ञांशी चर्चा करताना दिली. संशोधन केंद्राची मुख्य इमारत सुमारे १०६ वर्षांपूर्वीची असून तिचे वारसा वास्तू म्हणून जतन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्रात वक्तशीरपणाचे महत्त्व सांगून सर्वांनी वेळेचे काटेकोर पालन करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. संशोधन केंद्राचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत असून ते आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असल्याबद्दल डॉ. भावे यांनी समाधान व्यक्त केले.
