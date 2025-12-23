तळोजातील लॉजमध्ये देहव्यापाराचा पर्दाफाश
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : तळोजा एमआयडीसी परिसरातील हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायाचा अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने पर्दाफाश करत, एक अल्पवयीन बांगलादेशी मुली, तसेच सहा पीडित महिलांची सुटका केली आहे. या कारवाईत पथकाने लॉजमालक, व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना २७ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
तळोजा एमआयडीसीतील नवनाथ इन लॉजमधील व्यवस्थापक ग्राहकांकडून पैसे घेऊन हॉटेलमध्ये ठेवलेल्या महिलांच्या माध्यमातून देहव्यापार चालवत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाला मिळाली होती. या माहितीची शहानिशा करण्यासाठी पोलिसांनी रविवारी (ता. २१) रात्री बनावट ग्राहक पाठवून खात्री केली. त्यानंतर रात्री पावणेबारा वाजता या कक्षाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त धर्मपाल बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे, हवालदार अनिल मांडोळे व इतर अंमलदारांनी या लॉजवर छापा टाकला.
छाप्यात लॉजमधील खोल्यांमध्ये वेश्यागमनासाठी सात महिला ठेवण्यात आल्याचे आढळून आल्या. त्यामध्ये एका अल्पवयीन बांगलादेशी मुलगीसह दोन बांगलादेशी महिला असल्याचे उघडकीस आले आहे. पथकाने महिलांना ताब्यात घेऊन त्यांची सुटका केली आहे. तसेच लॉजमध्ये वेश्याव्यवसाय चालवणाऱ्या लॉजमालक वसंत गणेश शेट्टी, व्यवस्थापक गिरीश विठ्ठल शेट्टी आणि रोशन रामजित यादव या तिघांविरोधात तळोजा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक केली आहे.