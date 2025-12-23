अर्जांचा महापूर, पक्षांत चुरस शिगेला
कल्याण डोंबिवलीत राजकीय हालचालींना वेग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ ः महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीला अधिकृत सुरुवात होताच शहराच्या राजकारणात हालचालींना कमालीचा वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने इच्छुकांची धावपळ वाढली असून, प्रत्येक पक्षात तिकीट मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग सुरू आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
भाजप, शिंदे गट, ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. इच्छुकांचे अर्ज स्वीकारणे, प्राथमिक छाननी व मुलाखतींना वेग आला असून, दुसरीकडे महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या बैठकीत जागावाटपाचे गणित यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून इच्छुकांमध्ये आता तरी तिकीट मिळणार का? अशी उत्सुकता आणि धाकधूक दोन्ही पाहायला मिळत आहे. पक्ष आपली दखल घेणार का, असा सवाल अनेक जुने कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. प्रभागनिहाय मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याने इच्छुकांनी आपापल्या नेत्यांकडे लॉबिंग वाढवले आहे.
दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू झाली असली, तरी युती आणि जागावाटपाच्या चर्चांमुळे अनेक उमेदवार अजूनही संभ्रमात आहेत. अशातच शिवसेना शिंदे गटाने काही मोजक्या उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप करून त्यांचा मार्ग मोकळा केला असून, येत्या काही दिवसांत तिकीटवाटपावरून राजकीय घडामोडी आणखी वेग घेण्याची चिन्हे आहेत.
महायुती आघाडीवर तर मविआमध्ये मनसेचा पहिला नंबर
१ सध्याच्या घडीला निवडणूक प्रक्रियेत शिंदे गट आणि भाजप आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. भाजपकडे आतापर्यंत तब्बल ५२५ इच्छुकांनी परिचयपत्रे सादर केली आहेत, तर शिंदे गटाकडे सहाशेहून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. या आकड्यांवरूनच दोन्ही पक्षांतील उत्साह आणि अंतर्गत चुरस स्पष्ट होत आहे.
२ दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही मोठ्या हालचाली दिसून येत आहे. अजित पवार गटाकडे सुमारे ६५ अर्ज प्राप्त झाले असून, महायुतीत सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा स्पष्ट इशाराही या गटाने दिला आहे. काँग्रेसकडे २२० अर्ज आले असून, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कंबर कसली आहे.
३ ठाकरे गट आणि मनसेकडे मिळून ३०० हून अधिक अर्ज आले असून, त्यात मनसेच्या इच्छुक अर्जाची संख्या तुलनेने अधिक आहे. अर्ज भरणाऱ्यांच्या रांगेत आजी-माजी नगरसेवकांसह अनेक नवे चेहरे आणि महिलांची लक्षणीय उपस्थिती दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, २००७ पासून पक्षासाठी काम करणारे निष्ठावंत कार्यकर्तेही यंदा उमेदवारीच्या अपेक्षेने रांगेत उभे असल्याचे चित्र आहे.
