आर्टिस्ट कॉलनीत पोलिस चौकीची मागणी
- नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर
बेलापूर, ता. २२ (बातमीदार) : बेलापूर परिसरातील सेक्टर ८ येथे असणाऱ्या आर्टिस्ट कॉलनीमध्ये नागरी संख्या कमालीची वाढत आहे. या परिसरात असणारी पोलिस चौकीचे नूतनीकरण सुरू आहे. मात्र, या कामात विलंब होत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सेक्टर ८ येथील कस्तुरबा उद्यानाजवळ असणारी स्थानिक पोलिस चौकी काही महिन्यांपूर्वी दुरुस्ती निमित्ताने पाडण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेला कमालीचा विलंब होत असल्याने परिसरातील लहान मोठ्या तक्रारी करायच्या कुठे, असा प्रश्न नागरिकांसमोर उपस्थित राहिला आहे. परिसरात दैनंदिन कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, गुन्हेगारीतील विविध समस्या उभ्या राहत असल्याने या तक्रारी मांडण्यासाठी थेट पोलिस आयुक्तालय गाठावे लागत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, आगामी महापालिका निवडणुका आणि अन्य कारणांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून, पेट्रोलिअम आणि पोलिसांचा वावर असणे अपेक्षित असल्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
कोट
परिसरात सध्या पोलिस चौकीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. लवकरात लवकर नवीन पोलिस चौकी नागरिकांच्या सेवेत येईल. नागरिकांना माझे आवाहन आहे की, त्यांनी आपल्या तक्रारी कळवल्यास तत्काळ त्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करेल.
- अशोक नरबागे, माजी नगरसेवक, बेलापूर
