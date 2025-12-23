राष्ट्रीय उद्यानात सायकल सफर
विद्यार्थ्यांनी घेतला निसर्गाचा आनंद
कांदिवली, ता. २३ (बातमीदार) : बोचरी थंडी झेलत सायकलवरून बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात फेरफटका मारण्याचा अनुभव मालाडच्या एन. एल. महाविद्यालयातील सात ते आठ विद्यार्थ्यांनी घेतला. रविवारी केलेल्या या सायकल सफरमध्ये नानाविध वनसंपदा, रंगीबेरंगी फुलपाखरे विद्यार्थ्यांना पाहता आली.
बोरिवली पूर्वेला असलेले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे मुंबईचे हृदय म्हणून ओळखले जाते. मालाडच्या एन. एल. महाविद्यालयातील सात ते आठ मित्र-मैत्रिणींनी या उद्यानात सायकल सफर करण्याचे ठरवले. त्यासाठी रविवारी सुट्टीचा दिवस निवडला. पायात शूज, खांद्याला बॅग लावत सायकलला पॅडल मारत हा ग्रुप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे रवाना झाला. मजल-दरमजल करत त्यांनी ठराविक ठिकाणे पाहिली. उंच गांधी टेकडीवर जाताना होणारी दमछाक, टेकडीवरून खाली येताना सावध पवित्रा, कान्वेरी गुहेकडे जाताना चढावावर सायकल नेताना केला जाणारा आटापीटा असे विविध अनुभव या वेळी विद्यार्थ्यांनी घेतले. तलाव, गांधी टेकडी, सुंगंधी उद्यान, कान्हेरी गुहा, संग्रहालय, विविध जातीचे वृक्ष, फुलपाखरे, पक्षी असा नैसर्गिक खजाना या विद्यार्थ्यांनी अनुभवला.
मालाडच्या एन. एल. महाविद्यालयातील आम्ही सात ते आठ मित्र दोन-तीन महिन्यांतून एकदा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सायकलवरून फेरफटका मारतो. विविध पक्षांचा आवाज कानी पडतो. रंगबेरंगी फुलपाखरे, झाडे सायकल थांबवून जवळून पाहता येतात. सायकलवरून निसर्गाच्या सान्निध्यात प्रत्येक ऋतूचे वेगळेपण अनुभवता येते.
- समीर मोहिते, एन. एल. महाविद्यालय, मालाड
