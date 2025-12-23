‘थिम्मक्का’ ठरली सर्वोत्कृष्ट एकांकिका
‘थिम्मक्का’ सर्वोत्कृष्ट एकांकिका
उत्कर्ष सेवा मंडळाचा ‘उंबरठा’ स्पर्धेला प्रतिसाद
मुंबई, ता. २३ ः उत्कर्ष सेवा मंडळापर्फे आयोजित ‘उंबरठा’ या राज्यस्तरीय खुली एकांकिका स्पर्धेची अंतिम फेरी माटुंगा येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात पार पडली. या स्पर्धेत ‘थिम्मक्का’ ही एकांकिका सर्वोत्कृष्ट ठरली. २५ हजार रोख रुपये व मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. सकाळ माध्यम समूहाचे मल्टिमीडिया एडिटर अंकित काणे यांच्या हस्ते हे पुरस्कार देण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता साहील कदम व सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री अपर्णा घोगरे ठरली.
ना. म. जोशी मार्ग येथील उत्कर्ष सेवा मंडळाच्या वतीने दरवर्षी ‘उंबरठा’ या राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. यंदा या स्पर्धेचे २२वे वर्ष होते. स्पर्धेची प्राथमिक फेरी ७ ते ९ नोव्हेंबर या कालावधीत रंगली. त्यात ३० संघांनी एकांकिकेचे सादरीकरण केले. अंतिम फेरीत सहा संघ होते.
स्पर्धेचे परीक्षण दीपक राजाध्यक्ष, राहुल वैद्य, शिरीष लाटकर यांनी केले. पारितोषिक वितरण समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सकाळ माध्यम समूहाचे मल्टिमीडिया एडिटर अंकित काणे, उत्कर्ष सेवा मंडळाचे अध्यक्ष दीपक निकम, कला विभागप्रमुख आदित्य कदम आदी उपस्थित होते. मंडळाचे सदस्य व माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ रंगकर्मी, उत्कृष्ट दिग्दर्शक व कलाकार रघुनाथ भास्कर कदम यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ सन्मान या वर्षापासून सुरू करण्यात आला असून, त्या सन्मानाचे विशाल शशिकांत कदम पहिले मानकरी ठरले.
- सर्वोत्कृष्ट एकांकिका ः थिम्मक्का (सतीश प्रधान ज्ञान साधना महाविद्यालय),
-द्वितीय ः स्वातंत्र्य सौभाग्य (मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालय)
-तृतीय ः स्पर्शाची गोष्ट (नक्षत्र कला मंच, मुंबई)
- लक्षवेधी अभिनेत्री : अपर्णा घोगरे (स्पर्शाची गोष्ट)
- लक्षवेधी अभिनेता : साकार देसाई (स्पर्शाची गोष्ट)
- सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक : साईराज घोलप (थिम्मक्का)
- सर्वोत्कृष्ट लेखक : सिद्धेश साळवी (स्वातंत्र्य सौभाग्य)
- सर्वोत्कृष्ट नेपथ्य : अद्वैत साप्ते (स्वातंत्र्य सौभाग्य)
- सर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना : सिद्धेश नांदलस्कर (थिम्मक्का)
- सर्वोत्कृष्ट रंगभूषा : (थिम्मक्का)
- सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा : समृद्धी करंगुटकर (स्वातंत्र्य सौभाग्य)
- सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत : श्रषभ करंगुटकर
- प्रणव चांदोरकर (स्वातंत्र्य सौभाग्य)
