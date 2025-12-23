कातकरी पाड्यातील लाभार्थ्यांचा गृहप्रवेश
कातकरी पाड्यातील लाभार्थ्यांचा गृहप्रवेश
कासा (बातमीदार)ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या अनुषंगाने घरकुल लाभार्थी संवाद अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत गृहप्रवेश कार्यक्रम आणि महिला सक्षमीकरण मोहीम सुरू आहे. या अभियानाअंतर्गत तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायत अंतर्गत कातकरी पाडा येथे घरकुलांचा गृहप्रवेश कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमास सरपंच सुनीता कामडी, उपसरपंच हरीश मुकणे, ग्रामविकास अधिकारी गणपत दिघे, सदस्य सुदाम कदम तसेच इतर ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, आरोग्य सेविका, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी पूर्ण झालेल्या घरकुलांचा गृहप्रवेश करण्यात आला तसेच अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या घरकुलांना गृहभेटी देऊन पाहणी करण्यात आली.
