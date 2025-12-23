कळव्यात निवडणुकीची ‘लगीनघाई’
इच्छुकांचा प्रचाराचा धडाका; नवख्या उमेदवारांची धावपळ
कळवा, ता. २३ (बातमीदार) : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी अद्याप युती आणि आघाडीचे जागावाटप अंतिम झालेले नाही, तरीही कळवा परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. वरिष्ठ स्तरावर भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या जागांचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच, कळव्यातील इच्छुकांनी पक्षाच्या अधिकृत आदेशाची वाट न पाहता प्रभागांत प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. ‘तिकीट मिळेलच’ या आशेवर सध्या सर्वच पक्षांच्या संभाव्य उमेदवारांनी प्रभाग पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे.
शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि मनसेच्या भावी उमेदवारांनी गणेशोत्सव, नवरात्र मंडळे, महिला बचत गट आणि झोपडपट्टी परिसरात मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शिवसेनेच्या (शिंदे गट) मिलिंद पाटील, प्रमिला केणी यांनी मनीषानगर आणि कळवा परिसर, तर महेश साळवी, गणेश साळवी, राजेंद्र साप्ते, मंगला कळंबे यांनी कळवा पूर्व, भास्कर नगर आणि वाघोबा नगर भागात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. विटाव्यात प्रियांका पाटील, जितेंद्र पाटील आणि संतोष तोडकर सक्रिय झाले आहेत. भाजपकडून कळव्यात सुदर्शन साळवी, आनंद पाटील, मनोहर सुखदरे तर खारेगाव परिसरात उमेश पाटील आणि विनोद लासे यांनी जनसंपर्क वाढवला आहे, तर मनसेतर्फे सुशांत सूर्यराव यांनी विटावा आणि कळवा पूर्व भागात आपला प्रचार सुरू केला आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे सध्या विद्यमान नगरसेवक नसले तरी, मोजक्या पण निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या जोरावर त्यांनी प्रचार जोमाने सुरू ठेवला आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि ‘अजित पवार गट’ यांच्या हालचालींकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मतदार याद्यांची चाचपणी
माजी नगरसेवक आपली राहिलेली कामे पूर्ण करून देण्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना आकर्षित करत आहेत. अनेक इच्छुकांनी हातात मतदार याद्या घेऊन आपल्या हक्काच्या मतदारांचा शोध सुरू केला आहे. पक्षाचे अधिकृत तिकीट कोणाला मिळणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी, मतदारांवर आपली छाप पाडण्यासाठी उमेदवारांची अक्षरशः ‘लगीनघाई’ सुरू असल्याचे चित्र कळव्यात पाहायला मिळत आहे.
