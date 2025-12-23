शिवसेनेने घेतली आयुक्तांची भेट
मतदार याद्यांमधील घोळाबाबत शिवसेनेची आयुक्तांना भेट
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील मतदार याद्यांमधील घोळ कायम असून याबाबत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. मतदार याद्यांमध्ये तात्काळ दुरुस्ती करून प्रसिद्ध करण्यात यावी, यासोबतच जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने आयुक्तांकडे केली आहे. यावेळी आमदार राजेश मोरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे, विधानसभा संपर्कप्रमुख महेश गायकवाड, रवी पाटील, निलेश शिंदे, माजी महापौर रमेश जाधव, उपशहर प्रमुख मोहन उगले आदींसह इतर लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्याअनुषंगाने मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ असल्याने शिवसेनेने वेळोवेळी त्यावर सूचना केल्या होत्या. प्रारूप मतदार यादी जाहीर केल्यानंतरही हरकती घेतल्या होत्या. परंतु, प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रामध्ये आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर अजूनही काही प्रमाणात घोळ आहे. याबाबत बुधवारी (ता. २३) शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. प्रभागरचनेनुसारच मतदाराला मतदानाचा हक्क मिळावा. तत्काळ मतदार यादी दुरुस्त करून प्रसिद्ध करावी जेणेकरून त्या मतदाराचा हक्क कोणी हिरावून घेऊ नये, असे शिवसेनेने म्हंटले आहे. तसेच, यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली असल्याची माहिती शिवसेना शहर प्रमुख रवी पाटील यांनी दिली.
