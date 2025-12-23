श्रीवर्धन नगरपरिषदेचे ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट’ बंद
पर्यटकांची मोठी गैरसोय; प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी
श्रीवर्धन, ता. २३ (वार्ताहर) ः वाढत्या पर्यटनाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेले ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट’ सध्या बंद अवस्थेत असल्याने पर्यटकांची मोठी कुचंबणा होत आहे. नैसर्गिक विधींसाठी आवश्यक असलेली मूलभूत सुविधा उपलब्ध असूनही कुलूपबंद अवस्थेत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २. ० अंतर्गत सुमारे ३५ लाख रुपये खर्चून मठाचा गवंड परिसरात हे अद्ययावत ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट’ उभारण्यात आले आहे. या शौचालयाचा लोकार्पण सोहळा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते २५ ऑक्टोबर रोजी मोठ्या थाटामाटात पार पडला. मात्र, उद्घाटननंतर अवघ्या काही वेळातच या शौचालयास कुलूप लावण्यात आल्याने ‘उद्घाटन केवळ दिखावा ठरला का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये कौटुंबिक सहलींसह शालेय सहलींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी आलेले पर्यटक, विद्यार्थी, महिला व ज्येष्ठ नागरिक नैसर्गिक विधींसाठी ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट’कडे जातात; मात्र दरवाजाला कुलूप लागलेले पाहून त्यांची निराशा होते. नगर परिषदेच्या अखत्यारीतील मठाचा गवंड व शासकीय विश्रामगृहाजवळील इतर प्रसाधनगृहेही अनेकदा बंद किंवा अस्वच्छ अवस्थेत असल्याने गैरसोय अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे पर्यटकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाचा खुलासा
दरम्यान, याप्रकरणी श्रीवर्धन नगर परिषदेने खुलासा केला आहे. ‘ॲस्पिरेशनल टॉयलेट’ कंत्राट पद्धतीने चालवण्यासाठी देण्यात येणार असून, त्यामुळे नियमित स्वच्छता राखली जाईल. काही दिवसांत स्थायी समितीची स्थापना झाल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे नगर परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत पर्यटकांची गैरसोय थांबवण्यासाठी तातडीने शौचालय सुरू करावे, तसेच इतर प्रसाधनगृहांची देखभाल सुधारावी, अशी जोरदार मागणी पर्यटकांकडून होत आहे.
