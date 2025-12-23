सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवलची उत्साहात सांगता
सोनखार स्पोर्टस् फेस्टिव्हलची उत्साहात सांगता
हजारो क्रीडाप्रेमींची उपस्थिती, विजेत्यांचा गौरव; वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण
नेरूळ, ता. २३ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील ‘मिनी ऑलिम्पिक’ म्हणून ओळख असलेल्या सानपाडा सोनखार स्पोर्टस् फेस्टिव्हलची यंदाची सांगता मोठ्या उत्साहात आणि हजारो क्रीडाप्रेमींच्या उपस्थितीत पार पडली. पाम बीच परिसरातील सेक्टरमधील नागरिकांसाठी हा फेस्टिव्हल एक पर्वणी ठरला आहे.
या फेस्टिव्हलच्या पारितोषिक वितरण समारंभास राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते विजेत्या स्पर्धकांना आकर्षक स्मृतिचिन्हे, प्रमाणपत्रे व रोख पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले. फेस्टिव्हलचे प्रणेते दशरथ भगत, संयोजक निशांत भगत व संदीप भगत यांनी पाम बीच सोनखार ज्येष्ठ नागरिक सेवा समिती, नाखवा सीताराम भगत सांस्कृतिक उत्सव मंडळ आणि इच्छापूर्ती स्पोर्टस् यांच्या माध्यमातून या स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन केले.
चौकट
मैदानी खेळांची वाढती गरज
या वेळी बोलताना मंत्री गणेश नाईक यांनी अशा स्पोर्टस् फेस्टिव्हलचे मनापासून कौतुक केले. केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित न राहता प्रत्येकाने मैदानी खेळात सक्रिय सहभाग घ्यावा, ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. खेळामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच शिस्त, संघभावना व सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
