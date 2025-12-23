मिरा-भाईंदरमध्ये ‘मविआ’ सक्रिय
मिरा-भाईंदरमध्ये ‘मविआ’ सक्रिय
ठाकरे गट, मनसे, काँग्रसेमध्ये जागावाटपावरून चर्चा
भाईंदर, ता.२३ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना ठाकरे गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातील जागा वाटपाचे सूत्र अंतिम झाले आहे. आता दोन्ही पक्षांची काँग्रेससोबत जागावाटपासंदर्भात चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकांसाठी मविआ सक्रिय झाली आहे.
मुंबईत शिवसेना ठाकरे गट व मनसेचे मनोमिलन झाले आहे. त्यानुसार मिरा-भाईंदरमध्येही दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसनेही स्थानिक पातळीवर मनसेला काही दिवसांपूर्वीच मविआमध्ये सहभागी करुन घेतले आहे. त्यानंतर तिन्ही पक्षांमध्ये जागा वाटपावरुन चर्चा सुरु आहेत. त्यापैकी शिवसेना, मनसे यांनी आपसात जागावाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे. महापालिकेच्या एकंदर ९५ जागांपैकी मनसेकडे ३८ जागांवर निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली होती. त्यापैकी मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असलेल्या तसेच मनसेला मानणारा १५ ते १६ मतदार संघाची मागणी मनसेने शिवसेना ठाकरे गट व काँग्रेसकडे केली होती. या जागा मनसेला देण्याचे मान्य केले आहे. तर उर्वरित सर्व जागांवर लढण्याची ठाकरे गटाची तयारी आहे. तर काँग्रेससोबतही चर्चा सुरु आहे.
मुलाखती सुरु
येत्या दोन तीन दिवसांत चर्चेची अंतिम फेरी होऊन तिन्ही पक्षांमध्ये जागावाटप निश्चित होणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने निवडणूक लढवणाऱ्यांच्या मुलाखती सुरु केल्या आहेत. येत्या एक दोन दिवसात जागावाटपाचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
