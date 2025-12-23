टिटवाळा बल्याणी चौकात गाडीला कट लागल्याच्या वादातून तुंबळ हाणामारी
किरकोळ कारणावरून टिटवाळ्यात दोन गटांत हाणामारी
बल्याणी चौकात तणाव, सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हे दाखल
टिटवाळा, ता. २३ (वार्ताहर) : टिटवाळा पूर्वेकडील बल्याणी चौक परिसरात किरकोळ कारणावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. ही घटना रविवारी (ता. २१) रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. गाडीला कट लागल्याच्या कारणावरून दोन्ही गटामध्ये मोठा वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यामध्ये दोन्ही गटांमधील काही जण गंभीर दुखापत झाली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
माहितीनुसार, बल्याणी चौकात वाहनांच्या वर्दळीदरम्यान एका गाडीला कट लागल्याने सुरुवातीला मौखिक वाद झाला. यानंतर काही वेळाने वाद शमला असे वाटत असतानाच दोन्ही गटांतील तरुण आणि कुटुंब एकमेकांसमोर आले आणि हाणामारीस सुरुवात झाली. या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता. हे पाहण्यासाठी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात बघ्यांची गर्दी झाली होती. यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली होती.
या घटनेची माहिती मिळताच टिटवाळा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणत जमाव पांगवला. जखमींना उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी टिटवाळा पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, प्राथमिक माहितीनुसार साधारण सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांच्या आधारे पुढील तपास सुरू आहे.
