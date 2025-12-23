३१ डिसेंबरपर्यंत ‘एचएसआरपी’ न बसवल्यास दंड
३१ डिसेंबरपर्यंत ‘एचएसआरपी’ न बसवल्यास दंड
२०१९ पूर्वीच्या वाहनांना अंतिम मुदत
पनवेल, ता. २३ (बातमीदार) : २०१९ पूर्वीच्या नोंदणीकृत वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी राज्यातील वाहनचालकांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नसून, एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा राज्य परिवहन विभाग व प्रादेशिक आरटीओ कार्यालयांकडून देण्यात आला आहे.
१ एप्रिल २०१९ पासून सर्व नव्या वाहनांना एचएसआरपी बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नंबरप्लेटमध्ये होणारी छेडछाड, बनावटगिरी रोखणे, वाहनांची अचूक ओळख पटविणे तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रणाली आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या वाहनांवरील नक्कल अथवा अनधिकृत नंबरप्लेट्स बदलण्यासाठी आधी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत आता ३१ डिसेंबरपर्यंतची अंतिम तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
चौकट :
...अन्यथा कारवाई होणार
३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत एचएसआरपी बसवली नसल्यास तपासणीदरम्यान संबंधित वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. परिवहन विभाग व वायुवेग पथकांकडून तपासणीदरम्यान एचएसआरपी नसलेले वाहन आढळल्यास किमान ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
चौकट :
तब्बल पाचव्यांदा मुदत वाढवली
एचएसआरपी बसविण्यासाठी परिवहन विभागाने यापूर्वी वारंवार मुदतवाढ दिली असून, आतापर्यंत तब्बल पाचव्यांदा अंतिम मुदत वाढवली, तरीही अनेक वाहनधारकांनी अद्याप एचएसआरपी बसवलेली नाही. त्यामुळे या वेळी दिलेली ३१ डिसेंबरची मुदत अंतिम असून, त्यानंतर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.