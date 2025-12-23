कल्याणात प्रथमच झालेल्या प्लंबर परिषदेच्या माध्यमातून शास्त्रोक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा जागर
भूजलपातळी वाढवण्यासाठी कल्याणात प्लंबर परिषद
शास्त्रोक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : अनिर्बंध वापरामुळे अतिशय धोकादायक पातळीवर पोहोचलेला भूजलसाठा पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (पर्जन्य जलसंचय) महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, भूजलपातळी दीर्घकालीन टिकून राहण्यासाठी हे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याची माहितीदेखील तितकीच गरजेची आहे. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्था निरेन आणि ग्रीनआर्च यांच्या माध्यमातून कल्याणात प्रथमच प्लंबर परिषद पार पडली. येथील बालक मंदिर संस्थेच्या सभागृहात झालेल्या या परिषदेत कल्याण-डोंबिवलीतील १०० हून अधिक प्लंबर (नळ जोडणी-दुरुस्तीकार) उपस्थित होते.
वाढते शहरीकरण, त्यातून पाण्याचा होणारा अनिर्बंध वापर आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही त्याच्या साठवणुकीसाठी होणारे दुर्लक्ष यामुळे भूजलपातळी धोकादायक स्थितीवर येऊन ठेपली आहे. त्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे (पर्जन्य जलसंचय) कशा पद्धतीने आपण ही भूजलपातळी वाढवू शकतो? त्यासाठी असणारी शास्त्रीय पद्धत कोणती? वाढलेली भूजलपातळी दीर्घकालीन टिकून राहण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कोणत्या? भूगर्भाची पाणीपातळी वाढण्यासह शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध कसा होईल? अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर या परिषदेत उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये ग्रीनआर्च संस्थेचे अरुण सपकाळे यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची शास्त्रोक्त पद्धत, त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या खड्ड्याचा आकार, बोअरवेल या विषयावर सखोल माहिती दिली, तर निरेन संस्थेचे आकाश वारिया यांनी शास्त्रोक रेन वॉटर हार्वेस्टिंगमध्ये हे फिल्टर पाण्याचा साठा दीर्घकाळ टिकण्यासाठी कशी आणि किती महत्त्वाची भूमिका बजावते याबाबतही माहिती दिली.
पुढील पिढीसाठी पाण्याची तजवीज करा - प्रशांत भागवत
अतिरिक्त शहर अभियंता प्रशांत भागवत यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी संपत्ती, पैसा, घरादाराची तजवीज करून जातो. त्याप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा अधिक आज पाण्याची बचत करून आपल्या पुढील पिढीपर्यंत ते कसे मिळू शकेल याची तजवीज करण्याची गरजही प्रशांत भागवत यांनी व्यक्त केली.
