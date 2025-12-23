खारघरमध्ये सिमेंटचे रस्ते व पावसाळी गटारे बांधणार
खारघरमध्ये सिमेंटचे रस्ते व पावसाळी गटारे बांधणार
२५ कोटींची निविदा, रहिवाशांना दिलासा
खारघर, ता. २३ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १२ मधील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण तसेच पावसाळी गटारे बांधण्यासाठी पनवेल महापालिकेने सुमारे २५ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. या कामामुळे सेक्टर १२ मधील सांडपाण्याचा निचरा सुरळीत होणार असून, दीर्घकाळापासून त्रस्त असलेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सिडकोने खारघर वसाहत विकसित करताना बीयूडीपी योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटासाठी सहा हजारांहून अधिक घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. सेक्टर १२ मध्ये सुमारे ५० हजारांहून अधिक नागरिक वास्तव्यास आहेत. मात्र या भागात अरुंद रस्ते व अपुऱ्या क्षमतेची गटारे उभारण्यात आल्याने सांडपाण्याचा निचरा होत नव्हता. परिणामी गटारे तुडुंब भरून दुर्गंधी पसरत होती. तसेच जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांमधून गळती होऊन मलमिश्रित पाणीपुरवठा झाल्याच्या घटना वारंवार घडत होत्या. याचा लहान मुले, वृद्ध व महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचेही निदर्शनास आले होते.
ही गंभीर बाब लक्षात आणून देण्यासाठी माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून समस्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर पालिकेने २५ कोटी ६७ लाख रुपये खर्चून रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पावसाळी गटारे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती दिली.
कोट
खारघर सेक्टर १२ मधील अरुंद रस्ते व सांडपाणी निचऱ्याच्या समस्येमुळे नागरिक त्रस्त होते. जलवाहिनीतील गळतीमुळे आजारपणाच्या घटना घडत होत्या. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व गटारे बांधल्याने या समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
- प्रवीण पाटील, माजी नगरसेवक
