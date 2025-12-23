प्रदुषणाविरोधात लालबावटा आक्रमक
प्रदूषणाविरोधात लाल बावटा आक्रमक
पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन
पालघर/तारापूर, ता. २३ ः तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात जवळील गो ग्रीन इकोटेक सोल्युशन कंपनीकडून घातक रासायनिक घनकचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट लावली जात असल्याची तक्रार करणाऱ्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात कोणालाही अटक झाली नसल्याच्या निषेधार्थ लाल बावटा संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन आंदोलने केली.
बोईसर पोलिस ठाण्यात मारहाणप्रकरणी १० जणांवर १२ डिसेंबरला विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल आहेत. मात्र गुन्हा घडून १० ते १२ दिवसांचा कालावधी लोटला तरी आरोपींना अटक झालेली नाही. कंपनी संचालक हा सत्ताधारी पक्षाचा पदाधिकारी असल्यामुळे राजकीय दबावामुळे पोलिस त्यांना वाचवत असल्याचा आरोप भारताचा मार्क्सवादी लेनीनवादी (लाल बावटा) पक्षाने केला आहे. याच अनुषंगाने पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले असून, मारहाण करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे.
