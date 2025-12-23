पश्चिम रेल्वेवर २७० नवी ‘एटीव्हीएम’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने उपनगरीय स्थानकांवर एकूण २७० नवी ऑटोमॅटिक तिकीट व्हेंडिंग मशीन (एटीव्हीएम) बसविण्याचे नियोजन केले आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीअखेर १५० एटीव्हीएम प्रवासी सेवेत येणार असून, उर्वरित १३० मशीनसाठी मुख्यालयाकडे मंजुरीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. चर्चगेट ते डहाणू या मार्गावर सध्या ३८४ एटीव्हीएम कार्यरत आहेत. प्रवाशांना जलद आणि सोप्या पद्धतीने लोकलचे तिकीट मिळावे, यासाठी एटीव्हीएमचा वापर वाढविण्यात येत आहे. टचस्क्रीन सुविधेसह उपलब्ध असलेल्या या मशीनवरून भाषा आणि गंतव्य स्थानक निवडून तिकीट काढता येते. स्मार्ट कार्ड किंवा यूपीआय (क्युआर कोड)द्वारे त्वरित पेमेंट करून लगेच तिकीट मिळते. सुट्ट्या पैशांची अडचण नसल्याने या सुविधेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
प्रवासी संख्या सातत्याने वाढत असल्याने काही मिनिटांत तिकीट मिळावे, यासाठी प्रत्येक स्थानकावर एटीव्हीएमची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंजुरीनंतर उर्वरित १३० एटीव्हीएम मार्चअखेरपर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांना स्वतः जलद आणि सुलभ पद्धतीने तिकीट काढता यावे, यासाठी नवी एटीव्हीएम बसविण्यात येत आहेत. यासोबतच यूटीएस मोबाईल अॅपची सुविधाही उपलब्ध आहे. येत्या एक ते दीड महिन्यात १५० नवी एटीव्हीएम प्रवासी सेवेत येतील, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिली.
