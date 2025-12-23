स्वस्त गृहकर्जामुळे देशातील प्रमुख शहरातील घर खरेदी आवाक्यात
स्वस्त गृहकर्जामुळे घर खरेदी आवाक्यात
गतवर्षाच्या तुलनेत परवडणाऱ्या घरांच्या हप्त्यात घट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : वर्षभरापासून सातत्याने रेपो रेटमध्ये कपात होत असल्याने गृहकर्ज टप्प्याटप्प्याने स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे मुंबईवगळता देशातील प्रमुख शहरांतील घर खरेदी आवाक्यात (अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स) आली आहे. गृहकर्जाचे हप्ते कमी झाल्याचा हा परिणाम असल्याचे नाइट फ्रँक इंडियाच्या अहवालात नमूद केले आहे. सध्या अहमदाबादचा निर्देशांक सर्वात कमी १८ टक्के असून, त्याखालोखाल पुणे आणि कोलकाताचा निर्देशांक २२ टक्के आहे. मुंबईचा निर्देशांकही कमी झाला असला तरी यापूर्वी तो अधिक असल्याने त्यात फारसा परिणाम दिसत नाही.
शहरांतील जागांचे गगनाला भिडलेले दर, सिमेंट, स्टील, मजुरांच्या वाढत्या किमतींमुळे घरांचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. तसेच गृहकर्जाचा हप्ताही अधिक असल्याने मध्यमवर्गीय घरखरेदी करताना हात आखडता घेतात; परंतु गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा व्याजदरात लक्षणीय घट झाल्यामुळे २०२५मध्ये घरखरेदीचा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स कमी झाला आहे. सर्वसाधारण नोकरदाराच्या मासिक उत्पन्नाच्या किती टक्के रक्कम गृहकर्जाच्या हप्त्यासाठी खर्च होते, त्याआधारे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स निश्चित केला जातो, असे नाइट फ्रँक इंडियाने स्पष्ट केले आहे.
---
शहरनिहाय अफॉर्डेबिलिटी इंडेक्स
शहर २०२४ २०२५
अहमदाबाद २० टक्के १८ टक्के
कोलकाता २४ टक्के २२ टक्के
हैदराबाद ३० टक्के ३० टक्के
चेन्नई २५ टक्के २३ टक्के
पुणे २३ टक्के २२ टक्के
मुंबई ५० टक्के ४७ टक्के
