शितोरियू कराटे संघाची चमक
राज्यस्तरीय स्पर्धेत ३३ पदकांची कमाई
शिवडी, ता. २३ (बातमीदार) : ओम समर्थ भारत व्यायाम मंदिर कला व क्रीडा महोत्सव आणि महाराष्ट्र अमॅच्युअर स्पोर्टस् कराटे असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दादर येथे आयोजित राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत शितोरियू स्पोर्टस् कराटे अँड किक बॉक्सिंग असोसिएशनने आठ सुवर्ण, ११ रौप्य आणि १४ कांस्य अशी एकूण ३३ पदकांची कमाई केली. तसेच एसएसकेकेए संघाने या स्पर्धेत ११ सुवर्णपदके पटकावत आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
स्पर्धेत रियांश पटवर्धन, अरहान खान, कशिश जैस्वार, शिवांक मौर्या, अश्विनी जांबळे, विघ्नेश मुरकर, विन्स पाटील, प्रज्ञेश पटवर्धन यांनी सुवर्णपदक पटकावले.
ऋषभ शेट्टी, झिदान खान, सान्वी करांडे, मंत्रा भोईते, सिद्धार्थ (शिधात) गुप्ता, प्रियांश नंदी, माही पायलकर, अंश निर्मल, स्वराज मोरे, अथर्व जाधव, देवांश झा यांनी रौप्यपदक आपल्या नावे केले. राजीव राजेश, सानिधी करांडे, मंजिरी खिडबिडे, स्वरा तेंबुळकर, पार्थ जोगळे, ग्रीशम पटवर्धन, सिद्धेश आगवणे, प्रसिद शेट्टी, श्रेयांक मौर्या, गणेश ठाकूर, हर्षित सिंग, सार्थक काळे, नंदराज कराळे, यथार्थ बुडामाला यांनी कांस्य पदकाला गवसणी घातली.
विन्स पाटीलला मानाचे बक्षीस
स्पर्धेत राज्यभरातील विविध कराटे संघटनांचे ४५० खेळाडू सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे सुवर्णपदक विजेत्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या ‘चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन’ विशेष स्पर्धेत विन्स पाटील याने मानाची ट्रॉफी पटकावली. या खेळाडूंना शिहान मुरकर व सेन्सेई मुरकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. स्पर्धेचे आयोजक प्रकाश नकाशे यांनी विजेत्या खेळाडूंचे विशेष कौतुक केले. स्पर्धेचा समारोप आमदार महेश सावंत यांच्या हस्ते पार पडला.
