सलीम दुर्राणी यांच्या पत्नी रेखा श्रीवास्तव रात्र निवारा केंद्रात

वाशी, ता. २३ (बातमीदार) ः पंधरवड्यापूर्वी बेलापूर मेट्रो स्थानकाबाहेर भीक मागत असलेल्या एका वृद्ध महिलेने आपण सलीम दुर्राणी यांची पत्नी असल्याचा दावा केल्याने खळबळ उडाली आहे. ही महिला अत्यंत अस्वस्थ अवस्थेत आढळली. समाजसेवी संस्थेच्या मदतीने तिला निवारा केंद्रात दाखल करण्यात आले. तेथे तिला स्वच्छ कपडे देण्यात आले. त्यानंतर तिची ओळख विचारण्यात आली असता तिने आपले नाव रेखा श्रीवास्तव असल्याचे सांगितले. आपण माजी क्रिकेटपटू सलीम दुर्राणी यांची पत्नी असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐकून उपस्थित सर्वजण अवाक् झाले.
रेखा श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी आयुष्याचा मोठा काळ मुंबईत घालवला असून, काही काळ त्या दुबईतही राहिल्या आहेत. त्या एका विमान कंपनीच्या मालक असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. सलीम दुर्राणी यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर त्या त्यांच्यासोबत देश-विदेशात फिरल्या, प्रत्येक सामन्याला उपस्थित राहिल्या आणि अनेक राजा-महाराजांच्या भेटी घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. गुजरातच्या महाराजांशी भेट झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. रेखा श्रीवास्तव यांच्या कथनानुसार, एकेकाळी ऐश्वर्य, संपत्ती आणि सुख त्यांच्या आयुष्यात होते. मात्र, अचानक आयुष्यात दुर्दैवी वळण आले. आर्थिक अडचणी वाढल्या, मालमत्ता विकावी लागली आणि अखेर त्या बेघर झाल्या. सलीम दुर्राणी यांचे दोन वर्षांपूर्वी निधन झाल्यानंतर आपल्याला कोणीही आधार उरला नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यांना बेलापूर येथील मेट्रो रेल्वे स्थानकामध्ये सोडण्यात आले असल्याचादेखील दावा करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत रेखा श्रीवास्तव या घणसोली येथील रात्र निवारा केद्रांमध्ये राहत असून, त्यांच्यावर वाशी येथील पालिकेच्या रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांचे वय हे ८४ वर्षे आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर घणसोली येथील संस्थेकडून बीसीसीआयकडे चौकशी केली असता बीसीसीआय सद्यस्थितीत रेखा श्रीवास्तव यांच्याकडे चौकशी करत आहे. त्यांच्या कुटुंबाशीदेखील संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
