अनिर्दिष्ट ठिकाणी श्वानांना खायला घालण्यापासून रोखणे बेकायदेशीर नाही : उच्च न्यायालय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : अधिसूचित (निर्दिष्ट) नसलेल्या ठिकाणी भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या व्यक्तीला रोखणे, हे अयोग्य किंवा बेकायदा नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
भारतीय न्याय संहितेनुसार, अनिर्दिष्ट ठिकाणी भटक्या श्वानांना खायला घालणाऱ्या व्यक्तीला रोखणे म्हणजे बेकायदा म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. एका महिला आणि तिच्या मैत्रिणींना गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर भटक्या श्वानांना खायला घालण्यापासून रोखल्याच्या आरोपावरून पुण्यातील ४२ वर्षीय रहिवाशांविरुद्ध दाखल केलेला फौजदारी खटलाही रद्द केला. त्याच पदपथांवर गृहनिर्माण संस्थेचे प्रवेशद्वार, सोसायटीच्या मुलांचा शाळेत जाण्या-येण्याचा बस थांबा तिथेच आहे. अशा ठिकाणी श्वानांना खायला घालण्यापासून कोणालाही रोखणे हा अडथळा किंवा अयोग्य असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने १८ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशात नमूद केले. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी (ता. २३) उपलब्ध झाली.
कृत्य बेकायदा नाही!
न्यायालयाने भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आणि तसेच या प्राण्यांसाठी निर्दिष्ट खाद्य ठिकाणांची तरतूद करणाऱ्या प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांचा संदर्भ दिला. श्वानांना खायला घालण्यापासून रोखण्यामागे आरोपींचा कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता. तो गृहनिर्माण संस्थेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी होता. श्वानदंश आणि हल्ल्याच्या घटना घडल्याने, आरोपीने तक्रारदार आणि तिच्या मैत्रिणींना थांबवले किंवा असे कृत्य कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदा म्हणता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रकरण काय?
जानेवारीत हिंजवडी पोलिस ठाण्यात दाखल प्रथम माहिती अहवालानुसार, तक्रारदार हिंजवडी परिसरातील एका निवासी सोसायटीत रस्त्यावरील श्वानांना खायला घालण्यासाठी गेली, तेव्हा आरोपी आणि सोसायटीच्या इतर सदस्यांनी आक्षेप घेत तिला रोखले. याप्रकरणी आरोपींविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सोसायटीमध्ये ४० हून अधिक मोकाट श्वान आहेत, त्यामुळे रहिवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागते आणि सोसायटीच्या आवारात श्वानांनी चावल्याच्या अनेक घटना घडल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
