रुग्णवाहिकेत चालक उपलब्ध नसल्याने तरुणाचा बळी

चालक उपलब्ध नसल्याने तरुणाचा मृत्यू
वाशी, ता. २३ (बातमीदार) ः ट्रान्स हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी-पनवेल लोकलमधून प्रवास करताना हर्ष पटेल (वय २५) याला हृदयविकाराचा झटका आला. या वेळी लोकलमधील प्रवाशांनी हर्षला वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेरील उपलब्ध असणाऱ्या रुग्णवाहिकेमध्ये ठेवले, परंतु या रुग्णवाहिकेवरील चालकच उपलब्ध नव्हता. अखेर वाशी रेल्वे पोलिसांनी त्यांच्या वाहनातून हर्षला पालिकेच्या वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयात दाखल केले, पंरतु त्याच्यावर उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. रुग्णवाहिकेतील चालक उपलब्ध नसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा हर्षच्या नातेवाइकांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी वाशी रेल्वे पोलिसांसह राज्य शासनाकडेदेखील तक्रार केली आहे.
