ग्रेटा थनबर्गला लंडनमध्ये अटक
लंडन, ता. २३ ः जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानातील बदल थांबविण्यासाठी कार्यरत असणारी स्वीडिश युवा कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिला मंगळवारी (ता. २३) लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. उपोषण करणाऱ्या पॅलेस्टाईन समर्थक कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देत असल्याने ही अटक करण्यात आली.
‘प्रिझनर्स फॉर पॅलेस्टाईन’ या आंदोलक गटाने एक चित्रफीत प्रसारित केली असून, त्यात २२ वर्षीय ग्रेटा उपोषणकर्त्यांना आणि त्यांच्या ‘पॅलेस्टाईन ॲक्शन’ या संघटनेला पाठिंबा दर्शवणारा फलक धरलेली दिसते. ब्रिटिश सरकारने यावर्षी सुरुवातीलाच ‘पॅलेस्टाईन ॲक्शन’ या संघटनेवर दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी घातली होती. ही आंदोलने एका मोठ्या निदर्शनांचा भाग होती. त्या वेळी आणखी दोन कार्यकर्त्यांनी लंडनच्या ‘सिटी ऑफ लंडन’ भागात एका विमा कंपनीसमोर लाल रंग फवारला. ‘प्रिझनर्स फॉर पॅलेस्टाईन’नुसार, इस्रायलशी संबंधित संरक्षण कंपनी एल्बिट सिस्टीम्सला पाठिंबा देत असल्यामुळे त्यांनी त्या विमा कंपनीला लक्ष्य केले.
