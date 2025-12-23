पारदर्शक कारभरासाठी पार्लमेंट टू पंचायत शत प्रतिशत भाजपा हवी - रविंद्र चव्हाण
पारदर्शक कारभारासाठी भाजप हवी
चव्हाण यांचे कार्यकर्ता मेळाव्यात प्रतिपादन
कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) ः नागरिकांना पारदर्शक कारभार पाहिजे असल्यास पार्लमेंट टू पंचायत शत प्रतिशत भाजप हवी, असे आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले. कल्याण पूर्वेतील १०० फूट रोड येथील कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते.
या मेळाव्याला ज्येष्ठ नेते जगन्नाथ पाटील, आमदार सुलभा गायकवाड, अनुसूचित जाती मोर्चा प्रदेश महामंत्री शशिकांत कांबळे, निवडणूक प्रमुख नरेंद्र सूर्यवंशी, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, माजी आमदार नरेंद्र पवार, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष वैभव गायकवाड, माजी नगरसेवक अभिमन्यू गायकवाड, माजी परिवहन सभापती सुभाष म्हस्के, परिवहन सदस्य संजय मोरे, संजय गायकवाड आदींसह मंडळ अध्यक्ष, माजी नगरसेवक, इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
---
हक्काचे घर
रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले, की कल्याण पूर्वेतील काही विशिष्ट भागांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. चाळीत दाटीवाटीने राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काचे घर मिळवून द्यायचे असेल, तर या गोष्टी महायुतीच्या माध्यमातून एसआरएसारख्या योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या भागात २४ तास पाण्याची सेवा उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यात असलेले महायुतीचे सरकार महापालिकेतदेखील येणे आवश्यक आहे.
---
समस्या सोडविणे सोपे होईल
आगामी निवडणूक भवितव्य घडवणारी असून, भाजप विकासकामे करणारी आहे. कार्यकर्त्यांनी घराघरात जाऊन लोकांचे प्रश्न ऐकायचे असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवायच्या आहेत. जसे मला बहुमतांनी निवडून दिले तसे भाजपच्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडून देऊन भाजपचा महापौर बसवा. यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविणे सोपे होईल, असे आवाहन कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांनी केले. दरम्यान, या वेळी विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
