आघाडीचा निर्णय सगळ्यांशी चर्चा करुनच  : सुप्रिया सुळे

आघाडीचा निर्णय सगळ्यांशी चर्चा करूनच : सुप्रिया सुळे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : ‘आघाडीबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यावर बोलणे योग्य नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा असल्याने जगताप नाराज आहेत का, याबाबत मला माहिती नाही. आघाडीबाबत जो काही निर्णय घेतला जाईल तो सर्वांशी चर्चा करून घेतला जाईल. नेत्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी (ता. २३) झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले.
खासदार सुळे म्हणाल्या, की आमचा पक्ष हा लोकशाही पद्धतीने चालतो. त्यामुळे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पक्ष कोणताही निर्णय घेणार नाही. प्रशांत जगताप यांच्याशी दोन तास चर्चा झाली. कोणताही अधिकृत प्रस्ताव कोणत्याही पक्षाचा माझ्याकडे आलेला नाही. मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी चर्चा सुरू आहे. पुण्यामधूनही अनेक चर्चा सुरू आहेत. महाविकास आघाडीचे जागावाटप हे अंतिम टप्प्यात आहे. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या हिताचे जे असेल तसा निर्णय घेतला जाईल. ही निवडणूक कार्यकर्ता हा केंद्रबिंदू ठेवून, पुणेकर हा केंद्रबिंदू ठेवून, पुण्याचा विकास हा केंद्रबिंदू ठेवूनच पक्ष निर्णय घेईल, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढणार!
राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष आणि कोअर कमिटी, शिवसेना शिंदे गटाव्यतिरिक्त सगळ्या पक्षांसोबत चर्चा करीत आहे. शिवसेना ठाकरे गटासोबतदेखील चर्चा सुरू आहे. त्या सर्व चर्चा करीत असताना नुकतीच एक बैठक झाली आहे. काही जागांबद्दल थोडेसे मतभेद आहेत आणि मागणी आहे. बैठकीत साधारणत: महाविकास आघाडी म्हणून मुंबईत एकत्र निवडणूक लढवण्याचा निश्चितपणे निर्णय घेतला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.
