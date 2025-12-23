नाताळाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील चर्च सज्ज
नाताळच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील चर्च सज्ज
आकर्षक रोषणाई, फुलांच्या सजावटीने वातावरण फुलले
मयूर फडके ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : नाताळ सणाचा उत्साह आता शिगेला पोहोचला आहे. अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेल्या नाताळ सणाची ख्रिस्ती बांधव आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मुंबईतील सर्वच चर्चमध्ये आकर्षक सजावट, रोषणाई करण्यात येत आहे.
नाताळ आणि मुंबईचे वेगळे नाते आहे. माहीम चर्च, माउंट मेरी, सेंट थॉमस कुलाबा चर्च, डॉन बॉस्को चर्च या मुंबईतील जुन्या चर्चमध्ये पारंपरिक पद्धतीने ख्रिसमस साजरा केला जातो. मुंबईतील सर्वात जुन्या चर्चपैकी असलेले फ्लोरा फाउंटन येथील सेंट थॉमस चर्चदेखील नाताळसाठी सज्ज होत आहे. येशूंचा जिथे जन्म झाला, त्या गाईच्या गोठ्याची प्रतिकृती चर्चबाहेर साकारण्यात आली आहे. नाताळच्या पूर्वसंध्येपासूनच या ठिकाणी कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. बुधवारी (ता. २४) रात्री १० वाजल्यापासूनच येशू ख्रिस्ताच्या जन्मदिनानिमित्त प्रार्थनेला सुरुवात होईल. चर्चमध्ये प्रभू येशूच्या आगमनाची गीते गायली जाणार असल्याची माहिती फादर अविनाश रंगय्या यांनी दिली.
माहीम येथील १२५ वर्षे जुन्या सेंट मायकल चर्चमध्ये ख्रिसमस पूर्वीच कॅरोल सेवा, सांगीतिक कार्यक्रमांची तयारी सुरू होते. चर्च परिसरात आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. ख्रिसमस ट्री आणि मोठ्या बेलजवळ सेल्फी काढण्यासाठी आबालवृद्धांची चढाओढ सुरू आहे. चर्चबाहेर ख्रिसमस बाजार, गोड पदार्थांची रेलचेल असल्याची माहिती फादर कॅलिस्टस फर्नांडिस यांनी दिली.
----
मदर मेरी, येशूंची चित्रफीत दाखवणार!
वांद्रे येथील प्रतिष्ठित माउंट मेरी चर्च येथील नाताळची पूर्वसंध्या आवर्जून पाहण्यासारखी असते. येथे रात्री उशिरापर्यंत गर्दी पाहायला मिळते. येशूजन्मानिमित्त येथे प्रार्थनासभा रात्री १०.३० वाजता सुरू होणार असून, त्यानंतर लगेचच कॅरोल गायनाला सुरुवात होईल. चर्चमध्ये येशूजन्माचे देखावे तयार केले असून, मदर मेरी आणि येशू यांच्याबाबत एक चित्रफीतही दाखविण्यात येणार असल्याची माहिती फादर सुंदर अल्बूकर्क यांनी दिली.
---
राष्ट्रगीताचे कॅरोल गायन
सेंट थॉमस चर्चमध्ये नाताळच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध कॅरोल ग्रुपकडून सामूहिक राष्ट्रगीत गायन झाले. कॅरॉल समूहाने अनेकदा महत्त्वाच्या प्रसंगी चर्चमध्ये राष्ट्रगीताचे गायन केल्याचे फादर अविनाश रंगय्या यांनी सांगितले. कॅरोल म्हणजे आनंदी, उत्सवी किंवा धार्मिक गाणे, जे विशेषतः ख्रिसमसच्या काळात गायले जाते. आमच्यासाठी ही गर्वाची बाब असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
