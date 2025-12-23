एन. डी. स्टुडिओमध्ये कार्निवलचे आयोजन
एन. डी. स्टुडिओमध्ये कार्निवलचे आयोजन
मुंबई, ता. २३ : महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे कर्जत-खालापूर येथील एन. डी. स्टुडिओमध्ये २५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कार्निवलचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत हे कार्निवल खुले राहणार असून, खेळ, मनोरंजन आणि कलाकारांशी संवाद असे विविध उपक्रम येथे पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे वर्षांअखेरीस कुटुंबासह पर्यटनाचा आनंद घेण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. या कार्निवलसाठी पाच वर्षांवरील सर्व वयोगटांसाठी तिकीटदर १,४९९ रुपये ठेवण्यात आला आहे. एकाचवेळी २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक तिकिटांची बुकिंग केल्यास प्रत्येकी १,३९९ रुपये दर आकारण्यात येणार आहे. अधिकाधिक पर्यटकांनी या कार्निवलला भेट द्यावी, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी www.ndartworld.com या संकेतस्थळावर माहितीसह बुकिंग करता येईल, असेही सांगण्यात आले.
कलाकारांची मांदियाळी
कार्निवलदरम्यान विविध कलाकारांसोबत गप्पांचा कार्यक्रम रंगणार आहे. ह्यात कविता लाड, सुव्रत जोशी व सखी गोखले, अदिती सारंगधर, विराजस कुलकर्णी, उर्मिला कोठारे, विक्रम गायकवाड, आनंद इंगळे, डॉ. गिरीश ओक, संजय मोने असणारे आहेत.
