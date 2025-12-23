तक्रारींसाठी मुंबईत तीन विशेष कक्ष स्थापन
तक्रारींसाठी तीन विशेष कक्ष स्थापन
झोपु प्राधिकरणाची उच्च न्यायालयात माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : पर्यायी निवासस्थानांचे वाटप न करणे, पर्यायी निवासस्थानांचे भाडे न देणे, यासंबंधीचे वाद हाताळण्यासाठी मुंबईत तीन विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आल्याची माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) मंगळवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाला दिली.
झोपु योजनेशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असल्याने न्यायालयाने मागील आठवड्यात ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे येथे विशेष कक्षांची स्थापना केली असून, २२ डिसेंबर रोजी त्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आल्याचेही प्राधिकरणाकडून न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले. हे पाऊल कौतुकास्पद असल्याचे नमूद करून पर्यायी निवासस्थानांचे भाडे आणि कायमस्वरूपी सदनिकेच्या वाटपाबाबत झोपडपट्टीवासीयांच्या तक्रारी संवेदनशीलपणे आणि कायद्यानुसार सोडवल्या पाहिजेत यावर भर दिला. विशेष कक्षांनी अशा वादांचे निराकरण सौहार्दपूर्ण आणि कालबद्ध पद्धतीने मध्यस्थींद्वारे करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
