राष्ट्रवादीचा भिवंडीत स्वबळाचा नारा

भिवंडी, ता. २४ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असले, तरी अद्याप कोणत्याही राजकीय पक्षांकडून युती अथवा आघाडीबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असतानाच, युतीतील घटक पक्षांकडून विश्वासात न घेतल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)ने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा नारा दिला आहे. भिवंडीत पक्षाकडून ३५ ते ४० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले जातील, अशी माहिती पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष महेश शिंदे यांनी दिली.
महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली असून, पक्ष कार्यालयात प्रमुख पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवारांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेत पक्षाची पुढील रणनीती ठरवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. युतीतील घटक पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेकडून युतीबाबत कोणतीही विचारणा न झाल्याने अजित पवार पक्षात नाराजीचा सूर उमटत आहे. या संदर्भात शहराध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडत, भिवंडी महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. पक्षाकडे मोठ्या प्रमाणावर इच्छुक उमेदवार असून, त्यामध्ये नऊ माजी नगरसेवकांचा समावेश असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अप्रत्यक्ष निशाणा
युतीकडून आम्हाला विश्वासात घेतले जात नसेल, तर आम्ही समविचारी पक्ष आणि संघटनांसोबत चर्चा सुरू केली आहे, असे सांगत पाटील यांनी भाजप व शिवसेनेवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. कमी उमेदवार देऊन अधिकाधिक उमेदवार निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी पक्षाची ताकद संघटनात्मक पातळीवर उभी केली जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
टीकेची झोड
वेळ सगळ्यांची येते. युतीसाठी विचारणा होत नसेल, तर आम्हीही ताकदीने लढून आमची भूमिका दाखवून देऊ. आज सूज आलेली असली तरी ती उद्या उतरेल. राजकारणात सर्वांना सोबत घेऊन चालणे गरजेचे असते. भविष्यात कुणाला मदतीची गरज भासल्यास आम्ही आमची भूमिका ठामपणे मांडू, असे म्हणत शहराध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी भाजप आणि शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवली.
