नव वर्षासाठी श्रीवर्धन तालुका सज्ज
नववर्षासाठी श्रीवर्धन तालुका सज्ज
समुद्रकिनाऱ्यासह निसर्गस्थळांवर गर्दी; आगाऊ आरक्षणे पूर्ण
श्रीवर्धन, ता. २४ (बातमीदार) : डिसेंबर अखेर आणि नववर्षाच्या स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन तालुक्यातील पर्यटनस्थळे पर्यटकांच्या स्वागतासाठी पूर्णतः सज्ज झाली आहेत. मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील विविध भागांतून येणाऱ्या पर्यटकांमुळे तालुक्यातील समुद्रकिनारे, धार्मिक स्थळे आणि निसर्गरम्य परिसरात मोठी वर्दळ वाढली आहे. सलग सुट्ट्या, आल्हाददायक थंड हवामान आणि सुरक्षित किनारपट्टी यामुळे ‘इयर एंड’ पर्यटनासाठी श्रीवर्धन तालुक्याला विशेष पसंती मिळत आहे.
श्रीवर्धन समुद्रकिनारा, आरावी, कोंडविल, दिवेआगर, बोर्लीपंचतन तसेच हरिहरेश्वर येथील समुद्रकिनारे आणि धार्मिक पर्यटनस्थळे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहेत. सकाळी समुद्रदर्शन आणि संध्याकाळी सूर्यास्ताचा नयनरम्य अनुभव घेण्यासाठी किनाऱ्यांवर पर्यटकांची गर्दी उसळलेली दिसून येत आहे. कुटुंबीयांसह येणारे पर्यटक, तरुणाईचे गट तसेच निसर्गप्रेमी मोठ्या संख्येने तालुक्यात दाखल होत आहेत. पर्यटनवाढीचा थेट परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. तालुक्यातील हॉटेल्स, लॉज, रिसॉर्ट्स, होमस्टे आणि खानावळींना चांगलीच गर्दी लाभत असून, अनेक ठिकाणी वर्षअखेरीसाठी आगाऊ आरक्षणे पूर्ण झाली आहेत. विशेषतः शनिवार-रविवारी निवासस्थाने जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरत आहेत. स्थानिक मासेमारीवर आधारित ताजे सी-फूड, पारंपरिक कोकणी पदार्थ तसेच लहान व्यावसायिकांच्या खाद्यगाड्यांना मोठी मागणी वाढली आहे.
...................
रील्समधून तरुणाईचे प्रवासवर्णन
सामाजिक माध्यमांवर श्रीवर्धन तालुक्यातील समुद्रकिनाऱ्यांचे फोटो, व्हिडिओ, रील्स आणि प्रवासवर्णने मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. याचा पर्यटनावर सकारात्मक परिणाम होत असून, स्थानिक रिक्षाचालक, वाहनचालक, दुकानदार, हॉटेल कर्मचारी आणि छोट्या व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
.................
वाहतुकीची समस्या कायम
वाढती पर्यटकसंख्या लक्षात घेता स्वच्छता, वाहतूक नियोजन, किनाऱ्यावरील सुरक्षितता व गर्दी नियंत्रणासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना करण्यात येत असल्या, तरी श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, बोर्लीपंचतन व दिवेआगर परिसरात वाहतूक कोंडी ही नित्याची समस्या बनली आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने अधिक प्रभावी वाहतूक नियोजन व नियंत्रण व्यवस्था राबविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
......................
