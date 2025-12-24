मुंबई

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मुलुंडमध्ये ‘मराठी विश्व’ संस्थेची स्थापना

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मुलुंडमध्ये ‘मराठी विश्व’ संस्थेची स्थापना
मुलुंड, ता. २४ डिसेंबर (बातमीदार) : मुलुंड येथे १९६९-७० मध्ये स्थापन झालेल्या सार्वजनिक शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात मराठी भाषेच्या जतन व संवर्धनासाठी ‘मराठी विश्व’ या नव्या संस्थेची औपचारिक स्थापना नुकतीच करण्यात आली. क्रीडा, कला आणि भाषा या विविध क्षेत्रांत विद्यार्थी व समाजहितासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने मराठी भाषा, खाद्यसंस्कृती, साहित्य, संगीत, नृत्य आणि लोककला यांचे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवर्धन करण्याचा संकल्प या निमित्ताने जाहीर केला.
या स्थापना सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक देशपांडे होते. संस्थेचे माजी अध्यक्ष व रात्र महाविद्यालयाचे चेअरमन ॲड. व्ही. बी. देशपांडे, उपाध्यक्ष डॉ. डांगे, डॉ. वैभवी देशपांडे यांच्यासह संस्थेचे सदस्य, हितचिंतक तसेच शिक्षण, साहित्य, वास्तुकला आणि समाजकार्य क्षेत्रातील अनेक मराठीप्रेमी या कार्यक्रमास उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन हर्षदा पांडे यांनी केले. अध्यक्षीय भाषणात डॉ. विवेक देशपांडे यांनी मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी सर्वांनी कुटुंबभावनेने एकत्र येऊन कार्य करण्याचे आवाहन केले. मराठीला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मराठी विश्व’च्या माध्यमातून देश-विदेशातील मराठीप्रेमींना एका व्यासपीठावर जोडण्याचा संस्थेचा उद्देश त्यांनी स्पष्ट केला. संस्थेच्या कला विभागांतर्गत ‘कलायतन’ हे सुसज्ज कलादालन यशस्वीरीत्या कार्यरत असून, त्याच धर्तीवर भाषा विभागात ‘मराठी विश्व’ची सुरुवात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या जर्मन आणि मराठी भाषांवर कार्य सुरू असून, आगामी काळात संस्कृत व हिंदी भाषांचाही समावेश करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. ‘मराठी विश्व’च्या माध्यमातून प्रदर्शने, परिसंवाद, कवी संमेलने, स्पर्धा आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबवण्याचे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.
या वेळी उपस्थितांनी मराठी भाषेसाठी अपेक्षित उपक्रमांबाबत आपली मते मांडली. संस्थेच्या उभारणी व विस्ताराबाबत माजी प्रशासकीय अधिकारी प्रकाश चरहाटे यांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी चंद्रशेखर महाशब्दे आणि हेमंत रणदिवे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. देशस्थ ऋग्वेदी संस्थेचे कार्यवाह मिलिंद सरदेशमुख आणि ज्येष्ठ निवेदक नरेंद्र बेडेकर यांचीही उपस्थिती लाभली. अल्पोपहारानंतर आभारप्रदर्शनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.

