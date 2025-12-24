घाटकोपर येथील हिंदी हायस्कूलचा वार्षिक पारितोषिक वितरण सोहळा संपन्न
घाटकोपर, ता. २४ (बातमीदार) : हिंदी विद्या प्रचार समिती संचालित घाटकोपर येथील हिंदी हायस्कूलचा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवार, २३ डिसेंबर २०२५ रोजी श्री बैजनाथ साबू सभागृहात उत्साहात पार पडला.
या समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून शाळेचे माजी प्राचार्य रमेशचंद्र सिंह उपस्थित होते. या वेळी विद्यमान प्राचार्य राजेंद्र कुमार डी. सिंह, उपप्राचार्य अभय प्रताप सिंह, हिंदी प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक घनश्याम मौर्य तसेच शिक्षकवृंद आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शैक्षणिक तसेच सहशैक्षणिक उपक्रमांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोख पारितोषिके व प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. समारंभाचे अध्यक्ष तथा हिंदी विद्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी समितीच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना सुमारे ६० हजार रुपयांची रोख शिष्यवृत्ती प्रदान केली. प्रमुख पाहुणे रमेशचंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देत चांगले आचार, संतुलित आहार आणि शिस्त यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्राचार्य राजेंद्र कुमार डी. सिंह यांनी उपस्थित पाहुण्यांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उपप्राचार्य अभय प्रताप सिंह आणि शिक्षिका श्रीमती रेखा सिंह यांनी केले, तर पर्यवेक्षिका ननिता भांबरी यांनी आभारप्रदर्शन केले.