पर्यटक वाहनावर पोलीस स्टिकर आढळल्याने खळबळ
श्रीवर्धन, ता. २४ (वार्ताहर) : नाताळ सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर श्रीवर्धन तालुक्यात पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असून, खासगी व पर्यटक वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. मात्र, या गर्दीचा गैरफायदा घेत काही खासगी चारचाकी वाहनांवर शासन, पोलीस किंवा न्यायाधीश असे स्टिकर लावून फिरण्याचे प्रकार वाढत असल्याचे चित्र आहे. असाच एक धक्कादायक प्रकार श्रीवर्धन येथे समोर आला असून, एका पर्यटक वाहनावर (टुरिस्ट व्हेईकल - एमएच ०३ ईएस २८१५) थेट पोलिस स्टिकर लावलेले आढळून आले आहे.
तालुक्यात अनेक वाहनांवर पोलिस निरीक्षकांची टोपी, काठी ठेवून पोलिस असल्याचे भासवण्याचे प्रकार होत असून, काही जण दुचाकीस्वार व वाहनचालकांशी दादागिरी व अरेरावी करत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. नाताळ सुट्टीत वाढलेल्या पर्यटकसंख्येमुळे आराठी येथे वाहन तपासणी केंद्र उभारण्यात आले असून, चौकाचौकात वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे. असे असतानाही पर्यटक वाहनावरील पोलिस स्टिकर पोलिसांच्या निदर्शनास न येणे चिंतेची बाब ठरत आहे.
चौकट
कारवाई व्हावी
पर्यटक व खासगी वाहनांवर बेकायदेशीररीत्या पोलिस किंवा शासकीय स्टिकर लावून फिरणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई न झाल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून, पोलिस प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
