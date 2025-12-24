जावयाकडून सासू सासऱ्याला बेदम मारहाण
जावयाची सासू-सासऱ्याला बेदम मारहाण
कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : पत्नी नांदायला येत नाही, या कारणावरून संतापलेल्या एका दारुड्या जावयाने आपल्या सासू-सासऱ्यावर लाकडी फळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना कळवा येथील घोलाईनगरमध्ये घडली आहे. या हल्ल्यात ६० वर्षीय सासरे आणि ५९ वर्षीय सासू गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात गोरक्ष शामराव पाटील या जावयाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मूळचा कोल्हापूरचा असलेला आरोपी गोरक्ष पाटील याचा विवाह २०१४मध्ये आश्विनी तलार हिच्याशी झाला होता. गोरक्षला दारूचे व्यसन असल्याने तो पत्नीचा छळ करायचा, ज्याला कंटाळून आश्विनी माहेरी कळवा येथे राहत होती. २० डिसेंबरला सकाळी गोरक्षने आश्विनीची वाट अडवून तिला धमकावले. मला तुझ्यासोबत राहायचे नाही, असे आश्विनीने स्पष्ट सांगताच आज तुझ्या आई-बापाचा मर्डर करतो, अशी धमकी देऊन तो सासुरवाडीला पोहोचला.
हातात लाकडी फळी घेऊन आलेल्या गोरक्षने सासू प्रतीक्षा तलार आणि सासरे पांडुरंग तलार यांना घरात शिरून बेदम मारहाण केली. डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाल्याने हे वृद्ध दाम्पत्य रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले. याप्रकरणी कळवा पोलिसांनी आरोपी गोरक्ष पाटील याच्याविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
